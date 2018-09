In Tschechien startet Europäische Mobilitätswoche

In Prag und weiteren Städten Tschechiens startet an diesem Sonntag die Europäische Mobilitätswoche. Die europaweite Aktionswoche soll die Diskussion über alternative Verkehrsmittel anregen. Höhepunkt wird ein autofreier Tag am 22. September, an dem ausgewählte Straßen für den Verkehr gesperrt sein werden.

Laut den Veranstaltern liegt der Themenschwerpunkt in diesem Jahr auf der Multimodalität im Personenverkehr. Die Europäische Mobilitätswoche ist eine Initiative der Europäischen Kommission und findet seit 2002 statt.