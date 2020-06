In Tschechien starten Abiturprüfungen

In Tschechien haben am Montag die Abiturprüfungen begonnen. Zu den Prüfungen treten etwas mehr als 68.000 Schülerinnen und Schüler an, das ist in etwa die gleiche Anzahl wie im vergangenen Jahr. Weitere 9200 Abiturienten werden die Prüfungen zu einem Ersatztermin im Herbst ablegen. Das geht aus den Informationen der staatlichen Agentur Cermat hervor, die die Prüfungen organisiert.

Die zentralen Abiturprüfungen beginnen mit den schriftlichen Tests in Tschechisch, Fremdsprachen und Mathematik. Danach folgt der dezentrale Prüfungsteil der Schulen. Bei der Wahl zwischen Englisch und Mathematik als Pflichtfach haben sich knapp 77 Prozent der Abiturienten für die Fremdsprache entschieden.

Die Prüfungen erfolgen unter strengen hygienischen Vorkehrungen. Sie sollten ursprünglich im April und Mai stattfinden, mussten jedoch wegen der Corona-Pandemie aufgeschoben werden.