In Tschechien sind 1298 Menschen von Covid-19 genesen

Den offiziellen Daten zufolge sind in Tschechien 1298 Menschen von der Lungenkrankheit Covid-19 genesen. Die Zahl der Angesteckten stieg auf 6654. Insgesamt sind 186 Menschen in Tschechien an der Covid-19-Erkrankung gestorben. Dies geht aus den Daten des Gesundheitsministeriums vom Sonntagabend hervor.

Die meisten nachweislich Erkrankten leben in Prag. In der Hauptstadt wurden bisher 1580 Infizierte bestätigt.