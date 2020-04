In Tschechien sind 1235 Menschen von Covid-19 genesen

Den offiziellen Daten zufolge sind in Tschechien bis Samstag 1235 Menschen von der Lungenkrankheit Covid-19 genesen. Dies sind fast 20 Prozent der Infizierten. Die Zahl der Angesteckten stieg am Samstag auf 6657. Am Samstag kamen 105 neue Fälle hinzu. Der Tageszuwachs ist zum dritten Mal in der Folge gesunken, es wurden jedoch auch weniger Tests als zuvor durchgeführt. Insgesamt sind 181 Menschen in Tschechien an der Covid-19-Erkrankung gestorben. Dies geht aus den Daten des Gesundheitsministeriums vom Sonntagmorgen hervor.

Die meisten nachweislich Erkrankten leben in Prag. In der Hauptstadt wurden bisher 1574 Infizierte bestätigt.