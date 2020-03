In Tschechien mangelt es an Atemschutzmasken

In Prag mangelt es an Atemschutzmasken. Der Stadtrat forderte den Staat und das Gesundheitsministerium auf, diese zu liefern. Die Stadtvertreter und die Mitarbeiter des Rettungsdienstes machten zudem darauf aufmerksam, dass die Rufnummern 112 und 115 überbelastet sind. Das sagte der Oberbürgermeister von Prag, Zdeněk Hřib (Piraten), nach einer Sitzung des Krisenstabs am Samstag. Die Hauptstadt bekam bis auf 50 Atemschutzmasken, die für den Rettungsdienst bestimmt, seinen Worten zufolge trotz Versprechen der Regierung nichts. Hřib kritisierte das System der Zuteilung des Materials vom Gesundheitsministerium. Stadt Prag ist Träger eines Krankenhauses und einer Klinik sowie von Einrichtungen für Sozialdienste. Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos) sagte am Samstag im Tschechischen Rundfunk, im Gesundheitswesen mangele es an rund einer Million Atemschutzmasken. Es seien 1,7 Million Atemschutzmasken bestellt worden, so der Minister. Diese sollen nächste Woche geliefert werden.