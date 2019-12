In Tschechien leben rund 341.000 Ausländer aus Drittstaaten

In Tschechien hielten sich Ende August insgesamt 341.496 Ausländer aus den sogenannten Drittländern legal auf. Als Drittstaaten werden Staaten außerhalb der EU, des EWR und der Schweiz bezeichnet. Die Zahl steht in dem Konzept der Integration von Ausländern, mit dem sich die Regierung am Montag beschäftigen wird.

Demzufolge hatten die Ukrainer (mehr als 140.000) den größten Anteil, gefolgt von Bürgern Vietnams und Russlands. Zwei Drittel der Ausländer lebten hierzulande aufgrund einer Daueraufenthaltsgenehmigung. Aus dem Dokument folgt zudem, dass die Zahl der Kinder von Ausländern in Kindergärten und an Schulen aller Stufen steigt.

Im vergangenen Jahr 2018 registrierte das Innenministerium insgesamt 556.931 Ausländer aus Drittstaaten in Tschechien, Das waren rund 40.000 mehr als im Vorjahr 2017.