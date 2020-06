In Tschechien laufen Aufnahmeprüfungen an mehrjährigen Gymnasien

An acht- und sechsjährigen Gymnasien hierzulande finden an diesem Dienstag Aufnahmeprüfungen statt. Laut Statistiken der staatlichen Bildungsagentur Cermat nehmen insgesamt 24.900 Schülerinnen und Schüler der fünften Grundschulklassen daran teil. In den vergangenen Jahren wurden knapp 12.000 der Bewerber zum Studium aufgenommen. Am höchsten ist die Nachfrage in Prag, sie liegt mehrfach höher als das Stellenangebot.

Die Aufnahmeprüfungen sollten bereits im April stattfinden, mussten aber wegen der Schließung der Schulen in Folge Corona-Pandemie abgeschoben werden. Die Bewerber haben in diesem Jahr nur einen Versuch, in den Vergangenheit gab es zwei Versuche, wobei das bessere Ergebnis galt.