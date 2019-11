In 15 Städten Tschechiens wird an diesem Donnerstag eine Kampagne unter dem Titel „Eine Nacht draußen“ organisiert. Damit will man gegen Vorurteile gegenüber Menschen ohne Obdach vorgehen und auf deren Probleme hinweisen. Interessenten können im Rahmen der Aktion eine Nacht auf der Straße verbringen.

Die Kampagne findet zum achten Mal statt. In Tschechien lebten im Frühling dieses Jahres laut einer Untersuchung etwa 23.8000 obdachlose Menschen.