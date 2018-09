In Tschechien erster Patient am West-Nil-Fieber erkrankt

Ärzte aus Prag haben am Donnerstag mitgeteilt, dass sie einen Patienten haben, der am West-Nil-Fieber erkrankt ist. Es sei der erste Tscheche, der sich mit dem West-Nil-Virus nicht im Ausland angesteckt hat. Diese Information hat das Gesundheitsministerium in Prag bestätigt.

Der Virus wurde bereits im Juni bei Mücken und Pferden in Südmähren entdeckt. Vor dem jetzigen Patienten wurde die Infektionskrankheit Anfang September bei einem weiteren Tschechen festgestellt. Dieser hatte sich das Virus allerdings in Griechenland eingefangen. Das West Nil-Fieber ist eine gewöhnliche Viruserkrankung, lediglich zu einem Prozent sind Fälle bekannt, wo es zur Entzündung des Gehirns oder des Hirnschädels geführt hat. Es können jedoch Augenbeschwerden oder Gelenkschmerzen auftreten. Das Virus infiziert hauptsächlich Vögel, kann aber auch auf Menschen, Pferde und andere Säugetiere übergreifen.