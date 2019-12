In Tschechien hat die Skisaison begonnen. Die ersten Skilifte waren am Freitag im Altvatergebirge im Betrieb. Am Samstag waren zwei Skiressorts im Riesengebirge, ein im Böhmerwald und ein in den Beskiden geöffnet.

Weitere Skiressorts bereiten sich auf den Saisonbeginn vor. Das Skizentrum Říčky im Adlergebirge wird ab Mitte kommender Woche in Betrieb sein.