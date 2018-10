In Tschechien beginnen offizielle Feierlichkeiten zum 100. Gründungstag der Tschechoslowakei

In Tschechien haben am Samstag die offiziellen Veranstaltungen zum 100. Gründungstag der Tschechoslowakei begonnen. Am Nachmittag wird das historische Gebäude des Prager Nationalmuseums wieder geöffnet. Durch das Prager Stadtzentrum begibt sich ein Umzug des Turnvereins Sokol.

Am Wochenende sind die Regierungs- und Parlamentsgebäude sowie einige der Ministerien für die Öffentlichkeit geöffnet. Der Tag der offenen Tür wird auch im Prager Repräsentationshaus veranstaltet. Am Samstag kann zudem das Gebäude des Regierungsamtes besichtigt werden. An die Entstehung der selbständigen Republik wird auch in den Regionen erinnert.