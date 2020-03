In Tschechien sind 189 Personen auf Coronavirus positiv getestet worden. Das teilte das Gesundheitsministerium am Samstagabend mit. Die meisten Angesteckten leben in Prag.

Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos) erklärte im Tschechischen Rundfunk, er rechne damit, dass die Zahl der Angesteckten in den kommenden Tagen steigen wird.