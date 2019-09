In Stará Boleslav findet St. Wenzel-Wallfahrt statt

Der 28. Oktober ist in Tschechien der St. Wenzelstag. Er gilt als Staatsfeiertag. In Stará Boleslav / Altbunzlau findet die traditionelle St.-Wenzel-Wallfahrt statt. Den Gottesdienst auf dem dortigen Marienplatz hat der apostolische Nuntius in Tschechien, Charles Daniel Balvo zelebriert.

Wenzel war ein böhmischer Fürst aus der Dynastie der Přemysliden. Er wurde 929 auf Befehl seines Bruders Boleslav in dessen Sitz Stará Boleslav / Altbunzlau ermordet. Noch im 10. Jahrhundert begann man Václav jedoch als Heiligen zu verehren. Der Heilige Wenzel ist der wichtigste böhmische Landespatron und gilt als Symbol der tschechischen Staatlichkeit. Auch aus diesem Grund ist sein Todestag und Gedenktag am 28. September im Jahr 2000 zum Tag der Staatlichkeit erklärt worden.