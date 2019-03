In Prag wurden Musikpreise Anděl verliehen

In Prag wurden am Dienstagabend die Musikpreise Anděl verliehen. Mit je zwei Musikpreisen wurden die Rockband Lucie, die Sängerin und Schauspielerin Bára Poláková und die Band The Atavists geehrt. In die Hall of Fame wurde der Sänger, Komponist und ehemaliger Politiker Michal Prokop aufgenommen. Während des Abends wurde mit einigen Liedern an das Prager Theater Semafor erinnert, das vor 60 Jahren entstanden ist.

Die Preisverleihung fand im Forum Karlín statt. Insgesamt wurden 14 Anděl-Preise verliehen.