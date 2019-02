In Prag wird Faust in Regie von Jan Klata aufgeführt

Im Prager Theater Divadlo pod Palmovkou wird eine Neuinszenierung von Faust aufgeführt. Regie hat der renommierte polnische Regisseur Jan Klata. Er sagte, er halte Faust für einen der grundlegendsten Texte unserer Zivilisation. Die Inszenierung beziehe sich nicht auf Maharal, es werde kein kabbalistischer oder esoterischer, sondern eher ein Rock ‘n‘ Roll- oder Blues-Faust sein, erklärte Klata. Mephistopheles ist dem Regisseur zufolge eine interessante Person, die sexy, intelligent und nicht langweilig ist. Der Teufel sei in verschiedenen Formen in der heutigen Pop-Kultur anwesend, so Klata.

Die Premiere der Neuinszenierung von Faust findet im Theater Divadlo pod Palmovkou am 2. März statt.