In Prag nehmen Fans Abschied von Karel Gott

Seit Freitagmorgen nehmen die Fans in Prag Abschied vom verstorbenen Schlagersänger Karel Gott. Der Sarg ist im Palais Žofín aufgebahrt. Bis 14 Uhr kamen etwa 14.000 Menschen dorthin, um Blumen vor dem Sarg niederzulegen. Im Saal erklingen Lieder des Schlagersängers, es werden auch Songs in Deutsch gespielt. Die Fans können sich in die Kondolenzbücher eintragen. Der Saal ist am Freitag bis 22 Uhr geöffnet.

Karel Gott erlag am 1. Oktober einem Krebsleiden. Das Begräbnis findet am Samstag im Prager Veitsdom statt. Für den Samstag hat die Regierung die Staatstrauer angeordnet.