In Prag beginnt Menschenrechtsfilmfestival „Jeden svět“

In Prag beginnt am Donnerstag das internationale Menschenrechtsfilmfestival „Jeden svět“. Das Hauptthema ist der Klimawandel und seine Auswirkungen auf die Landschaft und die Menschen. Vorgestellt werden 133 Dokumentarfilme aus 60 Ländern. Das Festival wird von der Hilfsorganisation „Člověk v tísni“ (Mensch in Not) veranstaltet. Sie verleiht bei der Festivaleröffnung den Homo-Homini-Preis, mit dem Persönlichkeiten ausgezeichnet werden, die sich für Menschenrechte, Demokratie und eine Lösung von politischen Konflikten ohne Gewalt einsetzen. Den Preis erhält der tadschikische Anwalt Buzurgmehr Jorow. Am Donnerstagabend wird ihm den Preis der ukrainische Filmregisseur und ehemalige politische Gefangene Oleh Senzow überreichen.

An vielen der Filmvorstellungen werden die Filmemacher teilnehmen. Unter den Festivalgästen sind beispielsweise die schwedische Außenministerin Margot Wahlström und der Klimaforscher Stefan Rahmstorf. Das Festival findet in Prag bis 14. März statt, anschließend werden die Filme in 35 Städten in Tschechien und auch in Brüssel gezeigt.