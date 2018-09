In Prag beginnt Ausstellung über Roma in der Tschechoslowakei

Im Neustädter Rathaus in Prag startet am Freitag eine Ausstellung über die Roma in der Tschechoslowakei. Sie zeigt das Leben der Roma-Minderheit während der Ersten Republik, während der Jahre der nationalsozialistischen Besatzung, unter dem kommunistischen Regime sowie nach der Wende von 1989. Die Roma stellen die größte nationale Minderheit in Tschechien dar. Experten schätzen, dass hierzulande rund 250.000 Roma leben. Fast die Hälfte davon lebt am Rande der Gesellschaft.

Die Ausstellung ist im Saal der Architekten im Neustädter Rathaus in Prag bis 10. November zu sehen. Danach wird sie in weiteren tschechischen und slowakischen Städten gezeigt.