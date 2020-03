In Olomouc findet Ausstellung zu Ehren von Václav Havel statt

In Olomouc / Olmütz wurde eine Ausstellung eröffnet, die an die Gedanken des ehemaligen tschechischen Präsidenten Václav Havel erinnert. Die Wanderschau mit dem Titel „Václav Havel – Politik und das Gewissen“ ist im Konvikt zu sehen, in dem das Kunstzentrum der Palacký-Universität seinen Sitz hat. Zitate aus Havels Reden und Texten sind dort durch Fotografien ergänzt. In Olomouc wird die Schau unter anderem aus dem Grund gezeigt, weil Havel im Mai 1990 an der Palacký-Universität der Ehrendoktortitel verliehen wurde.

Im Kunstzentrum in Olomouc ist die Ausstellung bis 13. März geöffnet.