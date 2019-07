In Norwegen sind wahrscheinlich zwei tschechische Bergsteiger verunglückt

Die norwegische Polizei wird am Dienstag gemeinsam mit dem Bergrettungsdienst versuchen, zu den zwei tschechischen Bergsteigern zu klettern, die wahrscheinlich auf der Felsenwand Trollveggen gestorben sind. Die Körper seien von einem Rettungshubschrauber aus am Montagnachmittag gesichtet worden, informierte die Online-Tageszeitung Norway Today. Die beiden Tschechen wurden zuvor als vermisst gemeldet. Die Polizei meint, dass die beiden Männer tot sind.

Dem norwegischen Fernsehen NRK zufolge haben sich die Männer am vergangenen Donnerstag auf Trollveggen begeben. Mit ihren Verwandten haben sie vereinbart, dass sie sie am Samstag kontaktieren werden. Dies haben sie aber nicht gemacht. Die Verwandten wandten sich darum an den Bergrettungsdienst. Die beiden Tschechen sind erfahrene Bergsteiger.