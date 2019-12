In Lažiště wurde Gottesdienst für verstorbenen „König des Böhmerwaldes“ zelebriert

Viele Menschen haben am Gottesdienst teilgenommen, der am Samstag in Lažiště / Laschitz bei Prachatice für den antikommunistischen Widerstandskämpfer Josef Hasil zelebriert wurde, der als „König des Böhmerwaldes“ bekannt geworden ist. Hasil sei mutig und fromm gewesen. Er sei ein Held gewesen, der zahlreiche Menschen vor dem Gefängnis und dem Tod gerettet habe, sagte Pavel Horešovský, der den Gottesdienst in der Nikolauskirche organisierte.

Josef Hasil hat Ende der 1940er und Anfang der 1950er Jahre Menschen geholfen, aus der Tschechoslowakei nach Westeuropa zu flüchten. Er starb im Alter von 95 Jahren am 16. November in den USA, wo er nach der Emigration lebte. 2001 wurde er von Präsident Václav Havel mit der Medaille für das Heldentums ausgezeichnet.