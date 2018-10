In Jihlava werden Dokumentarfilmpreise vergeben

In Jihlava / Iglau ist am Montagabend das Internationale Dokumentarfilmfestival mit der Preisverleihung zu Ende gegangen. Zur besten tschechischen Filmdokumentation wurde Uzamčený svět (auf Deutsch: Die verriegelte Welt) des Dokumentaristen Karel Žalud gekürt. Im vierstündigen Streifen wird das Leben in Tschechiens Gefängnissen gezeigt. Der Preis für das beste ausländische Filmdokument ging an den belgischen Streifen Vacancy von Alexandra Longuet. Mit dem Preis für das Lebenswerk wurde der französische Regisseur Jean Luc Godard geehrt.

Das 22. Dokumentarfilmfestival in Iglau wurde von über 5000 Zuschauern besucht. In elf Wettbewerbssektionen waren 161 Filmdokumentationen im Rennen. Insgesamt wurden mehr als 300 Filme gezeigt.