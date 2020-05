In Grube Darkov wird auf das Coronavirus flächendeckend getestet

Die Mediziner haben am Montag flächendeckende Testierung der Angestellten in der Grube Paskov des Kohleförderers OKD im Mährisch-Schlesichen Kreis aufgenommen. Dies teilte eine Sprecherin des Unternehmens mit.

In der Grube mit 1800 Arbeitnehmern hat sich die Covid-19-Erkrankung in den letzten Tagen verbreitet. Bisher wurde die Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bei 21 Menschen nachgewiesen. 61 Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne.