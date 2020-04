In drei tschechischen Krankenhäusern kann Remdesivir getestet werden

Der Hersteller des experimentellen Medikaments Remdesivir sucht nach zwei bis drei Zentren in Tschechien, wo das Medikament gegen das Coronavirus eventuell getestet werden könnte. Es soll sich um die Uni-Kliniken in Brno / Brünn und in Prag-Motol und das Prager Krankenhaus Na Bulovce handeln. Das sagte der stellvertretende Gesundheitsminister Roman Prymula am Samstag im Tschechischen Fernsehen. Er fügte hinzu, es sei unklar, wie viele Menschen das Medikament bekommen könnten. In Tschechien nutzten die Ärzte Remdesivir bisher nur bei einem Patienten in der Allgemeinen Uni-Klinik in Prag.

Das Medikament wurde vom US-Pharma-Unternehmen Gilead entwickelt. Es handelt sich um einen Wirkstoff gegen Ebola. Es zeigt sich jedoch, dass er auch gegen das neue SARS-Coronavirus-2 helfen könnte.