In Český Krumlov beginnt internationales Musikfestival

Mit einem Galaabend im Schlossgarten wird am Freitag in Český Krumlov / Krumau das 28. Internationale Musikfestival eröffnet. Auf dem Programm der Festspiele stehen 23 Konzerte. In Krumau tritt beispielsweise die US-amerikanische Pop-, Jazz- und Soulgruppe Take 6, die sechs Mal den Grammy gewonnen hat. Im Schlosstheater wird eine Barockoper von Georg Friedrich Händel aufgeführt. Bei zwei Konzerten in Boletice / Poletitz wird an die Samtene Revolution von 1989 erinnert. Dies teilte der Festivalpräsident Jaromír Boháč mit.

Die Konzerte werden im Brauereigarten, im Schlossgarten, in der Reitschule, im Maskensaal und im Barocktheater des Schlosses und in der Kirche in Boletice veranstaltet. Das Festival findet bis 10. August statt.