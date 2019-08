In České Budějovice / Budweis wurde am Donnerstag Agrarsalon „Země živitelka“ eröffnet. Am Agrarsalon nehmen fast 600 Aussteller teil.

Die größte Agrarmesse Tschechiens findet in diesem Jahr unter dem Motto „Herausforderungen der tschechischen Landwirtschaft“ statt. „Země živitelka“ dauert bis 27. August.