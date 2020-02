In Brünn wurde gegen Ombudsmann Křeček protestiert

Rund 300 Menschen nahmen an einer Protestkundgebung in Brno / Brünn teil, die auf die Wahl von Stanislav Křeček zum Ombudsmann reagierte. Die Initiatoren des Protestes vom Verein „Společně Brno“ (Brünn gemeinsam) schlossen sich der Initiative „Eine Million Augenblicke für die Demokratie“ an, die eine ähnliche Protestkundgebung am Sonntag in Prag plant. Die Demonstranten trafen beim Sitz des Ombudsmanns zusammen und begaben sich bis auf den Platz Jakubské náměstí. Dort traten einige Redner auf, darunter Senator Zdeněk Papoušek (parteilos) und Hana Strašáková vom Verein „Společně Brno“.

Die Initiatoren erklärten, dass sie auf den Missbrauch der politischen Macht aufmerksam machen wollen.