Der in Afghanistan getötete Soldat Tomáš Procházka ist am Mittwoch beerdigt worden. An der Bestattung im südböhmischen Prachatice / Prachatitz nahmen mehrere hundert Menschen teil.

Der 42-jährige Tomáš Procházka starb Mitte Oktober bei einem Anschlag auf tschechische Soldaten im Stützpunkt Shindand in der Provinz Herat. Zwei weitere Militärangehörige wurden verletzt. Procházka hat als Kynologe bei den Spezialkräften gedient.