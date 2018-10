In Afghanistan gefallener Soldat wird am 7. November bestattet

Soldat Tomáš Procházka, der am vergangenen Montag in Afghanistan gefallen ist, wird am 7. November im südböhmischen Prachatice mit militärischen Ehren bestattet. Dies teilte am Freitag ein Sprecher des Verteidigungsministeriums mit.

Der Tscheche starb am Montag auf dem Militärstützpunkt Schindand in der Provinz Herat, als ein afghanischer Soldat auf das vorbeifahrende tschechische Militärfahrzeug zu schießen begann. Zwei weitere Soldaten wurden verletzt. Procházka hat als Kynologe bei den Spezialkräften gedient.