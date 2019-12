In 200 kleineren Städten wurde gegen Babiš demonstriert

In mehr als 200 kleineren Städten Tschechiens haben am Montagabend Menschen gegen Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) demonstriert. Sie forderten seinen Rücktritt. Im südböhmischen Tábor skandierten die Demonstranten den Satz „Er ist ein Dieb“. Unter den Rednern waren der Ökologe Jan Piňos und der Übersetzer Ladislav Nagy. Im mittelböhmischen Beroun / Beraun hat unter anderem der Direktor der tschechischen Zweigstelle von Transparency International David Ondráčka eine Rede gehalten. Im nordböhmischen Děčín / Tetschen brachten die Demonstranten ihre Unzufriedenheit mit dem dortigen Bürgermeister Jaroslav Hrouda von der Ano-Partei zum Ausdruck.

Die Protestkundgebungen wurden von der Initiative „Eine Million Augenblicke für die Demokratie“ einberufen. Ausgenommen wurden Prag und die Kreisstädte. In Prag findet eine Demonstration am Dienstag statt, in den Kreisstädten wird es Protestkundgebungen am Donnerstag geben. Die Initiative fordert seit Monaten auf Demonstrationen den Rücktritt des Premiers. Sie erinnert daran, dass in der Regierung kein Politiker sein soll, der im Interessenskonflikt ist und der wegen Subventionsbetrugs strafrechtlich verfolgt wird.