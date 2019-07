Immer weniger tschechische Firmen sitzen in Steuerparadiesen

Eine Rekordzahl an tschechischen Firmen hat in der ersten Hälfte dieses Jahres ihren Sitz in einem Steuerparadies aufgegeben. Insgesamt 405 Unternehmen suchten ein anderes Domizil, wie aus den Daten der Berater von Bisnode hervorgeht. Demnach sind derzeit 12.400 tschechische Firmen in einem der Steuerparadiese registriert. Das ist die geringste Zahl seit 2011.

Die meisten Rückzüge gab es aus den Niederlanden (157) und den USA (147), dahinter rangierten Zypern (36), Luxemburg (32) und die Jungferninseln (22). Laut Bisnode werden derzeit 2,47 Prozent der tschechischen Unternehmen von einem Steuerparadies aus geführt.