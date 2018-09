Vergangenes Jahr wurden in Tschechien so viele Ehen geschlossen wie noch nie in den vergangenen zehn Jahren. Die Zahlen veröffentlichte das Statistikamt Ende dieser Woche. Demnach haben sich 2017 insgesamt 52.567 Paare das Ja-Wort gegeben. Laut den Statistikern zeigt das wieder einen positiven Trend seit einem Einbruch in den 1990er Jahren.

Durchschnittlich waren die Männer bei der Eheschließung 32,2 Jahre alt, die Frauen 29,8. Bei zwei Dritteln der Paare sagten die Ehepartner das erste Mal Ja.