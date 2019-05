Immer mehr ausländische Firmen beantragen tschechische Patente

Im vergangenen Jahr haben insgesamt 7054 ausländische Firmen ein Patent in Tschechien beantragt. Das sind ganze 29 Prozent mehr als noch im Jahr 2005, damals waren rund 5000 Firmen mit entsprechenden Anträgen. Die Zahlen gab das tschechische Patentamt am Wochenende bekannt. Das Plus zeigt, dass Tschechien im Ausland als guter Standort für Unternehmen und Technologie gilt, heißt es.

Hingegen melden immer noch wenige tschechische Firmen im Ausland Patente an. Es gibt jedoch einen positiven Trend bei Anfragen beim Europäischen Patentamt. Das tschechische Patentamt wird in diesem Jahr 100 Jahre alt.