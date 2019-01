Im Südmähren wird chinesisches Kurzentrum erbaut

Chinesische Investoren werden ein Kurzentrum in der südmährischen Gemeinde Pasohlávky erbauen. Vertreter der Firma Thermal Pasohlávky, die im Besitz des Kreises Südmähren und der Gemeinde ist, haben am Dienstag einen Verkaufsvertrag für die Baugrundstücke in einem Gesamtwert von fast 380 Millionen Kronen (14,6 Millionen Euro) mit den Chinesen unterzeichnet.

Der Kurort in der Nähe von Pasohlávky soll innerhalb von sieben Jahren fertiggebaut werden. Geplant ist eine Investition im Wert von über einer Milliarde Kronen (38,5 Millionen Euro). Zudem will der Kreis Südmähren dort eine Heilanstalt mit 160 Betten errichten. Die Verhandlungen mit dem chinesischen Investor wurden sein mehr als zwei Jahren geführt.