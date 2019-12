Im Schloss Doksy wird Ausstellung über Comic-Serie Čtyřlístek eröffnet

Das Schloss in Doksy / Hirschberg in Nordböhmen wurde an diesem Sonntag nach einer Instandsetzung für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Besucher können sich dort eine Ausstellung über die berühmteste Kindercomic-Serie hierzulande Čtyřlístek (Kleeblatt) anschauen. Die erste Nummer der Kinderzeitschrift Čtyřlístek erschien vor 50 Jahren.

Die Kleinstadt Doksy war für den Autor Jaroslav Němeček Vorbild für den Schauplatz seiner Comic-Geschichte über die vier Figuren Myšpulín, Fifinka, Bobík und Pinďa. Das Comic-Museum war seit 2011 in der Bibliothek von Doksy untergebracht und wird alljährlich von etwa 30.000 Interessenten besucht.