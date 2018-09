Im Riesengebirge ist in der Nacht auf Montag der erste Schnee des bevorstehenden Winters gefallen. Die Temperaturen sanken auf den Bergkämmen unter Null. Auf dem höchsten Berg, der Schneekoppe, waren minus zwei Grad Celsius.

Die Meteorologen rechnen in den Lagen über 1000 Meter auch am Montag und in der Nacht auf Dienstag mit Regen- und Schneeschauern.