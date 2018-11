Auf Černá hora / Schwarzenberg bei Jánské Lázně / Johannisbad im Riesengebirge hat am Freitag die Skisaison begonnen. Auf dem Berggipfel war es bewölkt, die Temperatur bewegte sich bei -4 Grad Celsius.

Als erstes in Tschechien wurde die Wintersaison im Skiressort Moninec bei Sedlec-Prčice eröffnet. Die dortige Skipiste war am 17. November in Betrieb.