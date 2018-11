Im Parlament droht Misstrauensvotum gegen Babiš

Dem tschechischen Premier Andrej Babiš (Ano) droht ein Misstrauensvotum im Parlament. Insgesamt 92 Abgeordnete der Oppositionsparteien haben einen entsprechenden Entwurf am Dienstag unterstützt. Dieser hängt mit den jüngsten Enthüllungen zum Betrugsfall Storchennest zusammen. Ein Sohn des Politikers wirft seinem Vater eine Entführung in diesem Zusammenhang vor.

Der Sohn ist in eine politische Affäre von Babiš verwickelt. Die Polizei ermittelt gegen den Premier, weil er vor Jahren das Wellness-Resort Storchennest auf Familienangehörige überschrieben haben soll, um zu verschleiern, dass es in Wahrheit seinem Großkonzern Agrofert gehörte. Das Resort soll sich damit Zugriff auf knapp zwei Millionen Euro an Subventionen für kleine und mittelständische Unternehmen verschafft haben.