Im Nationaltheater fand Trauerfeier für Vlasta Chramostová statt

Die Öffentlichkeit hat an diesem Montag Abschied von der Schauspielerin Vlasta Chramostová genommen. Die Trauerfeier fand im Nationaltheater in Prag statt. An der Trauerzeremonie nahmen viele Schauspieler, Politiker und ehemalige Dissidenten teil. Reden hat unter anderem die Bürgerrechtlerin Dana Němcová gehalten, die die Charta 77 unterzeichnet hat. Der Ehrenvorsitzende der Partei Top-09 und Abgeordnete Karel Schwarzenberg, Chramostová sei eine große Künstlerin und sehr tapfere Frau gewesen, die ein großes Herz hatte.

Chramostová war eine anerkannte tschechische Theater- und Filmschauspielerin. Nach dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in der Tschechoslowakei wurde sie jahrelang mit dem Berufsverbot belegt. Sie gehörte zu den ersten Unterzeichnern der Charta 77. Die Künstlerin starb am 6. Oktober im Alter von 92 Jahren.