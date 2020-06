Im Corona-Hotspot in Karviná wurde zweite Testreihe gestartet

In der Grube Darkov des Bergbauunternehmens OKD wurde am Dienstag eine großangelegte zweite Testreihe auf das Coronavirus gestartet. Anhand der Tests soll herausgefunden werden, ob sich die Ansteckung mit dem Covid-19-Erreger eventuell auch auf Menschen übertragen hat, die beim ersten Test negativ getestet wurden. Der Bergbaubetrieb in Karviná / Karwin ist der aktuelle Corona-Hotspot in Tschechien, zum Montagnachmittag wurden 356 infizierte Personen registriert.

Im Kreis Mährisch-Schlesien wird eine Ansteckung mit dem Virus de facto nur noch in Verbindung mit der Grube Darkov festgestellt. Außerhalb von ihr wurde am Montag nur ein einziger positiver Befund registriert.