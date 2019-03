Im Barockhospital Kuks wurde am Wochenende die neue Saison eröffnet. Rund 450 Menschen haben am Wochenende die Dauerausstellungen besucht. Am Samstag seien so viele Besucher wie während der Hauptsaison gekommen, teilte Kastellan Libor Švec mit.

Die Besucher können dem Kastellan zufolge in diesem Jahr mehr als 200 neue Exponate in Kuks besichtigen können. Ab kommenden Samstag, dem 30. März, wird das Barockhospital täglich außer montags geöffnet.