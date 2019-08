Im Alter von 109 Jahren ist die älteste Tschechin Marie Schwarzová gestorben

Die älteste Tschechin Marie Schwarzová ist im Alter von 109 Jahren gestorben. Dies teilte der Vizebürgermeister des Brünner Stadtteils Židenice, Petr Kunc (Top 09), mit, wo Schwarzová gelebt hat.

Marie Schwarzová wohnte bei ihrer Tochter. Sie wurde am 30. Januar 1910 in Brünn geboren. Sie war Lehrerin und spielte in einem Laientheaterensemble. Vor einigen Jahren wurde im Gemeindeblatt von Židenice ein Interview mit Schwarzová veröffentlicht. Sie räumte damals ein, dass sie sich nach dem Leben im Stadtzentrum und nach Theaterbesuchen sehnt.