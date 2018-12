Illegale Silvester-Böller: Polizei in Deutschland und Österreich kontrolliert verstärkt

Die Polizei in Deutschland und Österreich hat in den vergangenen Tagen mehrfach illegales Silvester-Feuerwerk aus Tschechien beschlagnahmt. Im bayerischen Waldsassen wurden laut den Behörden zum Beispiel bereits rund 1000 Böller aus dem Verkehr gezogen.

Die Beamten aus Sachsen, Bayern, Ober- und Niederösterreich kontrollieren zum Jahresende verstärkt in den Grenzgebieten. Auch seien in Österreich in den zurückliegenden Tagen bereits mindestens drei ernste Unfälle mit verbotenen Böllern aus Tschechien passiert, berichtete die Presseagentur ČTK am Donnerstag.