IKEM stellt neues Gerät für Herztransplantationen vor

Das Prager Institut für Experimentalmedizin (IKEM) hat am Montag ein neues Gerät vorgestellt, das Herztransplantationen effektiver machen soll. Dabei wird mit dem Apparat der Herzschlag beim entnommenen Organ fortgesetzt. Laut den Spezialisten war es Anfang des Monats bereits erfolgreich zum Einsatz gekommen.

Seit 35 wurden in Tschechien bereits 2000 Herzen transplantiert, damit finden jährlich im Schnitt 70 Organe hierzulande einen neuen Besitzer. Außerdem wurde in den vergangenen Jahren der Einsatz von mechanischen Herzen an tschechischen Kliniken verbessert, was die Überlebenschancen von Patienten auf den Wartelisten massiv erhöht hat.