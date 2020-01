Im Institut für experimentale Medizin in Prag (Ikem) wurden im vergangenen Jahr insgesamt 540 Transplantationen durchgeführt. Dank der Verpflanzung der 865 Organe von 155 verstorbenen Organspendern haben die Ärzte dort 486 Patienten geholfen. Die Klinik hat die Zahlen auf einer Pressekonferenz am Montag in Prag veröffentlicht.

Mit der Zahl der durchgeführten Transplantationen wurde Ikem zum größten Transplantationszentrum Europas, sagten Vertreter des Instituts vor Journalisten in Prag.