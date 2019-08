Identität von Karlsbrücken-Reiniger enthüllt

In einem Interview für das Tschechische Fernsehen hat jener Mann seine Identität bekanntgegeben, der vor einigen Tagen das große Graffiti von der Karlsbrücke entfernt hat. Es handelt sich dabei um den Reinigungsfachmann Miloslav Černý, der bereits seit Jahren Prager Sehenswürdigkeiten von Schmierereien befreit. Er habe handeln müssen, da ein längeres Warten eine chemische Behandlung des Steins nötig gemacht hätte, so Černý. So hat laut dem Putz-Experten eine Hochdruckreinigung gereicht.

Ein Pfeiler der Karlsbrücke war vor knapp zwei Wochen von zwei deutschen Touristen mit einem Graffiti beschmiert worden. Denkmalschützer hatten am Samstag mit einer schonenden Reinigung des empfindlichen Baumaterials begonnen. In der Nacht auf Sonntag befreite Miloslav Černý das Prager Wahrzeichen in einer nächtlichen Guerilla-Aktion von der Schmiererei.