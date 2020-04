Hydrometeorologen: Aprildürre in Tschechien schlechter als in vergangenen Jahren

Die aktuell herrschende Dürre auf dem Gebiet Tschechien ist schlechter als die Situation Mitte April 2019 und 2018. Wenn der Wassermangel auch weiterhin tiefer wird, wird dies negative Folgen für die Agrarproduktion haben. Dies folgt aus einer Analyse, die vom Tschechischen Institut für Hydrometeorologie am Sonntag veröffentlicht wurde.

Dem Dokument zufolge mangelt es an Wasser in den Flüssen, und nur wenig Wasser verbirgt sich in der in den Bergen liegenden Schneedecke.