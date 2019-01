Trotz der frostigen Temperaturen haben hunderte Astronomiebegeisterte in Tschechien am Montagmorgen die totale Mondfinsternis beobachtet. Auch die Observatorien meldeten einen Besucheransturm, viele von ihnen hatten in den frühen Morgenstunden geöffnet. Das Spektakel war wegen des guten Wetters in Tschechien sehr gut zu sehen.

Die nächste totale Sonnenfinsternis über Mitteleuropa steht im September 2025 an.