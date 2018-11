Wegen mehrerer geplanter Demonstrationen schickt die tschechische Polizei am Samstag zusätzliche Kräfte auf die Straßen Prags. Mehrere Hundert Polizisten sollen die öffentliche Ordnung überwachen, teilte ein Prager Polizeisprecher am Freitag mit.

Am 17. November wird in Tschechien an die Samtene Revolution von 1989 erinnert sowie an Proteste gegen die nationalsozialistische Besetzung im Jahr 1939. Mehrere Veranstalter haben dabei auch zu Demonstrationen aus aktuellem Anlass aufgerufen.