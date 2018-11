Holocaust-Überlebende und frühere politische Gefangene geehrt

Eine Holocaust-Überlebende und drei frühere politische Gefangene aus der Zeit des kommunistischen Regimes sind am Sonntagabend in Prag geehrt worden. Die drei Frauen und ein Mann erhielten den „Preis des Nationalen Gedenkens“ (Cena Paměti národa).

Zu den Ausgezeichneten gehört Marta Szilárdová (95 Jahre), die als Jüdin das Vernichtungslager Auschwitz überlebt hat. Jiří Světlík (94 Jahre) musste wegen des Widerstands gegen den Kommunismus über zehn Jahre lang in Straflagern verbringen. Helena Kociánová (85 Jahre) wurde wegen Beihilfe zur Republikflucht für vier Jahre eingesperrt. Und Milena Blatná half einem Häftling in den Urangruben von Jáchymov / Joachimsthal. Die Preise werden seit 2010 vom Verein Post Bellum an Widerstandskämpfer und Gegner beider totalitärer Regime verliehen.